Ticareti sevdi

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın işletmeciliğini yaptığı Alaçatı Kafası Suadiye’den geldiğini söyleyerek, “Gerçekten Alaçatı havasında bir konsept oldu. Akşam yemeklerinde oradayım. Bazen tezgah arkasına geçiyorum ” şeklinde konuşarak kahkaha attı. İşletmeciliği sevdiği görülen Mola, daha sonra lüks otomobiliyle evinin yolunu tuttu.