09 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 03:29:17
Ticareti sevdi
Oyuncu Ezgi Mola önceki gece Etiler’de objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın işletmeciliğini yaptığı Alaçatı Kafası Suadiye’den geldiğini söyleyerek, “Gerçekten Alaçatı havasında bir konsept oldu. Akşam yemeklerinde oradayım. Bazen tezgah arkasına geçiyorum ” şeklinde konuşarak kahkaha attı. İşletmeciliği sevdiği görülen Mola, daha sonra lüks otomobiliyle evinin yolunu tuttu.
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