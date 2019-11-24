24 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 03:31:37
Ticarete atılıyor
Son olarak rol aldığı 'Ege'nin Hamsisi' adlı dizi ile hayran kitlesini genişleten Bestemsu Özdemir, diğer pek çok ünlü isim gibi ticarete atıldı.
Şimdilerde dizi projesi olmadığını ve bu ara dönemde işletmecilik yapmak isteğini söyleyen genç oyuncu “Ticarete atılmaya karar verdim. Nişantaşı'nda bir restoran açarak gıda sektörüne giriyoruz, şu an dükkanımız tadilatta” dedi.
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