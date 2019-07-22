Ticarete atılıyor

Dizinin sezon finali yapmasıyla hayalindeki iş için kolları sıvayan Ünalmış, Kapadokya’da restoran açtı. Anadolu’nun yöresel yemeklerinin servis edileceği restoran için gece gündüz çalışan oyuncu, “Kapadokya’ya gelen yabancı turistlere Türk mutfağını layıkıyla tanıtacağım” diyerek iddialı bir çıkış yaptı.