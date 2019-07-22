22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 03:15:06
Ticarete atılıyor
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başarılı oyuncusu Murat Ünalmış, ticarete atılıyor.
Dizinin sezon finali yapmasıyla hayalindeki iş için kolları sıvayan Ünalmış, Kapadokya’da restoran açtı. Anadolu’nun yöresel yemeklerinin servis edileceği restoran için gece gündüz çalışan oyuncu, “Kapadokya’ya gelen yabancı turistlere Türk mutfağını layıkıyla tanıtacağım” diyerek iddialı bir çıkış yaptı.
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