Teskereyi aldı

Askerliğini tamamladıktan sonra alışveriş için Nişantaşı'na giden oyuncu, kameralara takıldı. Yakışıklı oyuncunun kısa saçlı haliyle görüntü vermemek için bere takması gözlerden kaçmadı. Öte yandan Alice Müzikali, 40 günlük bir aranın ardından 19 Aralık'ta yeniden seyirciyle buluşacak.