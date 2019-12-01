01 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 00:25:18
Teskereyi aldı
Alice Müzikali'nde rol alan 31 yaşındaki oyuncu Şükrü Özyıldız, bedelli askerliğini tamamladı.
Askerliğini tamamladıktan sonra alışveriş için Nişantaşı'na giden oyuncu, kameralara takıldı. Yakışıklı oyuncunun kısa saçlı haliyle görüntü vermemek için bere takması gözlerden kaçmadı. Öte yandan Alice Müzikali, 40 günlük bir aranın ardından 19 Aralık'ta yeniden seyirciyle buluşacak.
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