Terörden temizlenen Kato Dağı'nda Manuş Babalı festival

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristleri temizlediği Kato Dağı'nda silah değil, müzik sesleri yükseliyor. PKK tarafından uzun zaman boyunca hedef alınan ve yüzlerce şehidin kanını taşıyan Kato Dağı'nın kırsalında artık halaylar çekiliyor.

MANUŞ BABA ŞIRNAKLILARI COŞTURDU

Güvenlik güçlerince temizlenen bölgede 'Gençlik, Huzur ve Bal Festivali'ne düzenlendi. Festivalde Manuş Baba, sahne aldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Kato Dağı ve Bestler Dereler'in kesiştiği Irak sınırının sıfır noktasındaki İnceler Köyü'nde devam eden festivalde ilçe sakinleri doyasıya eğlendi.

"HUZUR ORTAMI KALICA HALE GELECEK"

Vali Ali Hamza Pehlivan ise huzur ortamının kalıcı hale getirileceğini belirterek, "Huzur iklimi belli bir aşamaya geldi. Şimdi bizlere düşen bu ortamı kalıcı hale getirmek. Biz birbirimizin elini tutuğumuz sürece Allah’ın izniyle hiçbir şey odağı hiçbir nifak giremeyecektir." şeklinde konuştu.





