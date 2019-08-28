Tepki çeken espri

Spor çıkışı görülen Derici arabayı bile kullanamayacak kadar yorgun olduğunu, bu yüzden asistanına kullandırdığını söyledi. Şu sıralar konser telaşında olduğunu belirten şarkıcı şehir şehir gezerek çalıştığını söyledi. İş dışında sadece dans edip spor yaptığını başka bir şeye zaman ayıramadığını söyleyerek dert yanan şarkıcıya, muhabirlerin aşk hayatını sorması üzerine esprili bir yanıt vererek ‘’ Sekiz tane sevgilim var hepsini birbiriyle aldatıyorum’’ dedi. Derici’nin bu cevabını duyanlar “Böyle espri mi olur” şeklinde yorumda bulundular.