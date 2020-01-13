Temizlik hastası Ece Seçkin

Konser öncesi basınla sohbet eden Ece Seçkin titizliğinden yana dert yandı. “En büyük takıntım saç, yerde evin bir yerinde, lavabonun kenarında falan saç görmeye tahammülüm yok” diyen şarkıcı, “O yüzden arkadaşlarıma eve gelirken diyorum ki saçlarınızı toplayın, yerlere dökülmesini istemiyorum. Hatta evin her yerini sirkeli sularla yıkarım. Elektrik süpürgesi benim üçüncü kolum diyebiliriz” diye konuştu.