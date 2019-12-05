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05 Aralık 2019 Perşembe 14:24:23 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 14:25:28

Temizlik Benim İşim Kadir Ezildi kaç yaşında? Kadir Ezildi nereli?

Temizlik Benim İşim Kadir Ezildi kaç yaşında? Kadir Ezildi nereli? merak ediliyor. Fox Tv'nin sebilen programı Temizlik Benim İşim izleyicileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi, yapımcılığını Talya Prodüksiyon’un üstlendiği Temizlik Benim İşim yarışmasını sunuyor. Yarışmacıların evi temizlemesine yardımcı olan ve gün sonunda diğer yarışmacılarla puanlama yapan Kadir Ezildi hakkında aramalar yoğunlaşıyor. Kadir Ezildi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor....

Temizlik Benim İşim programının sunucusu Kadir Ezildi, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yayın hayatına bu sezon başlayan Temizlik Benim İşim seyirciler tarafından beğeni aldı. Temizlik Benim İşim programını temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi sunuyor. Yarışmanın takipçileri sunucu hakkında bilmediği detayları öğrenmek istiyor. Temizlik Benim İşim Kadir Ezildi kaç yaşında? Kadir Ezildi nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, 19 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kadir Ezildi anne tarafından  Bayburt’lu baba tarafından ise Konyalıdır. 24 yaşında olan Kadir Ezildi evde annesi Ümran hanımdan ayrı olarak haftada üç gün dip köşe temizlik yapıyor. Kadir Ezildi'nin titizliği ve temizlik düşkünlüğü nedenyile evde annesini bile bıktırdığı biliniyor. 

Özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışan Ezildi, İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı. 

Kadir Ezildi, FOX ekranlarında yayınlanan Temizlik Benim İşim adlı programı sunuyor.

ÖDÜL 10 BİN TL 

Yapımcılığını Talya Prodüksiyon’un üstlendiği “Temizlik Benim İşim” yarışması, çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. TLC televizyonu Temizlik Avcıları programının farklı isimler ile devam edeceğini duyurmuştu. Temizlik Avcıları programında Kadir Ezildi, Arzu Nar Gül ve Hülya Yavuz Özşeçen birlikte hiç tanımadıkları insanların evlerini temizlemişti. Program gündüz kuşağı izleyicisinin takdirini toplamıştı.

Fox Tv'de yeni başlayacak Temizlik Benim İşim programında “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizleyecek. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak.

Küçük bir toz zerresine bile tahammülü olmayan, temizliğiyle övünen titiz yarışmacılar bilmedikleri kirli bir eve gidecek, evi en iyi şekilde temizlemek için zamana karşı yarışacak.

Temizliğin ustası, lekelerin düşmanı Kadir Ezildi, günün yarışmacısına bir yandan destek olup yardım ederken, bir yandan da eleştirilerini sıralayacak. Günün yarışmacısı hem rakiplerinden hem de Kadir Ezildi’den en iyi puanı almak için canla başla temizlik yapacak.

Haftanın finalinde en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10 bin TL’nin sahibi olacak. Yarışmaya www.temizlikbenimisim.tv adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

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