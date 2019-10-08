08 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 12:36:52
Telefonunu unutunca yakalandı
Şarkıcı Tuğba Özerk'le arkadaşı İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir, önceki akşam Karaköy'de baş başa eğlendi.
4 saat kaldığı mekandan ayrılırken Tuğba Özerk, “Arkadaşlar ne aşkı? Benim Rıza'yla alakam yok” dedi. Rıza Esendemir de, yanındaki arkadaşına “Cep telefonum yok. Aşkım da kaldı. Onun çantasında. Tuğba'ya söyledim ama anlamadı. Telefonum onda kaldı” deyince kendilerini ele verdi.
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