Telefonunu unutunca yakalandı

4 saat kaldığı mekandan ayrılırken Tuğba Özerk, “Arkadaşlar ne aşkı? Benim Rıza'yla alakam yok” dedi. Rıza Esendemir de, yanındaki arkadaşına “Cep telefonum yok. Aşkım da kaldı. Onun çantasında. Tuğba'ya söyledim ama anlamadı. Telefonum onda kaldı” deyince kendilerini ele verdi.