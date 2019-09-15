Fatma Girik tekrar hastanede

Yeşilçam’ın emektar oyuncularından 76 yaşındaki Fatma Girik, Ankara’da bulunan özel bir hastaneye yatırıldı. 10 gün önce diş tedavisi için gittiği İstanbul’dan Ankara’ya geçen usta oyuncu burada doktoruna göründü. Yürüme güçlüğü çeken Girik, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yattı. 4 hafta süreyle fizik tedavi görecek olan usta oyuncunun başka bir rahatsızlığı olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Girik, sık sık düşmesinden dolayı geçtiğimiz Şubat ayında beyin ameliyatı ve 2016 yılında kalça kemiği ameliyatı olmuştu. ‘Söz Fato’da’yı yaptığı dönem 178 milyar ödeyerek vergi rekortmeni olan Fatma Girik geçen yıl verdiği bir ropörtajda serveti olarak, ‘Bir evim, arabam, 20 yıl önce aldığım bir küpe ve yüzüğüm var. Annem var. Bir servetimi daha açıklayayım: 17 kedim ve 5 köpeğim’ demişti.

Bodrum’daki evinde, Şubat ayında düşerek sakatlanan Fatma Girik hastaneye kaldırılırken ‘Güzel mi görünüyorum, aşık mı oldunuz bana’ diyerek herkesi güldürmüştü.