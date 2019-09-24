TEKNOFEST'te Payitaht rüzgârı

“Ulu Hakan” unvanıyla taçlandırılan Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının son 13 yılını anlatan Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncularına ilgi her geçen gün artıyor. TRT'nin sevilen dizisinde Mahmud Paşa'yı canlandıran Hakan Boyav, Tahsin Paşa'yı canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu ve Ahmet Celaleddin Paşa'ya hayat veren Cem Uçan, Teknofest İstanbul’a katıldı. Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde kendileri için hazırlanan stantta sevenleriyle bir araya gelen oyuncular, kendileri hakkında merak edilenleri anlattı. Gençlerin ve ailelerin katılımının yoğun olduğu söyleşide dizinin takipçilerinin sorularını keyifle yanıtlayan üç usta oyuncu, daha sonra imza dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

LİMİTLERİ ZORLADI

Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, akrobasi uçağıyla şov yaptı. İtalyan pilot Dario Costa ile co-pilotluk deneyimini yaşayan Sarıoğlu, “Daha önce akrobasi uçaklarıyla uçtuğum için tecrübeli sayılırım ama biraz daha çılgın manevralar yapma fırsatı yakaladım. G kuvvetine karşı dayanıklılık seviyem yüksek olduğu için pilotumuzun da onayıyla manevraların zorluk derecesini biraz daha artırdık. Bu sayede limitleri zorlamış oldum” dedi.

YÜZ BİN KİŞİLİK KONSER

Teknofest kapsamında sahne alan başarılı popçu Murat Dalkılıç, yüz bin kişilik dev koroyla şarkılarını Atatürk Havalimanı’nda seslendirdi. Festival kapsamında alanda bulunan yüz bin kişi, soğuk havaya rağmen eğlenmeye doyamadı. Geçmişten günümüze birçok şarkısını seslendiren Dalkılıç, sevenleriyle beraber muhteşem bir konsere imza attı.