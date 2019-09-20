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20 Eylül 2019 Cuma 11:44:26 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 11:45:53

Teknofest Mustafa Sandal konseri saat kaçta? Teknofest Murat Dalkılıç konseri ne zaman?

Teknofest Mustafa Sandal konseri saat kaçta? Teknofest Murat Dalkılıç konseri ne zaman? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Teknofest 4. gününde de yağan yağmura rağmen ziyaret akınına uğramaya devam ediyor. Teknofest'te çeşitli etlinlik, yarışma ve gösteriler yapılıyor. Ziyaretçilerin ilgisini çeken etkinlikler arasında konserler de yer alıyor. Bu sene Teknofest'te Mustafa Sandal ve Murat Dalkılıç sahne alacak. Peki, Teknofest konserleri ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte Teknofest Mustafa Sandal konseri ve Murat Dalkılıç konseri ile ilgili bilgiler..

Teknofest konserleri yoğun ilgi görüyor. Teknofest'i ziyaret edenler etkinlik, gösteri ve yarışmaların yanı sıra konserleri de izleyerek keyifli vakit geçirmek istiyor. Bu sene Teknofest'te Mustafa Sandal ve Murat Dalkılıç sahne alacak. Teknofest konselerini seyretmek ve sanatçılarla şarkılarını söylemek isteyenler "Teknofest Mustafa Sandal konseri saat kaçta? Teknofest Murat Dalkılıç konseri ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. Teknofest Mustafa Sandal konseri ve Murat Dalkılıç konseri ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.

TEKNOFEST MUSTAFA SANDAL KONSERİ SAAT KAÇTA?

Mustafa Sandal konseri, bugün (20 Eylül) saat 20:00'de başlıyor. Konser, saat 21:00'de sona eriyor. 

TEKNOFEST MURAT DALKILIÇ KONSERİ NE ZAMAN?

Murat Dalkılıç, yarın (21 Eylül Cumartesi günü) sahnede olacak. Dalkılıç'ın konseri saat 19:30'da başlayacak, 21:00'de bitecek. 

TEKNOFEST SON GÜNÜ KONSER VAR MI?

Teknofest'in son günü olan konser planlaması yer alıyor. Teknofest'in son günü olan 22 Eylül Pazar günü ise 18:00'de Mehter Takımı gösterisi sahnede olacak. 19:00 - 19:30 arası ise kapanış gerçekleşecek.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturmaktadır. 

Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yapmış olup 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır.

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artması hedeflenmiş, ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde maddi ve malzeme desteği sağlanarak bu alanda çalışan binlerce gencin projesi desteklenmiştir. Finalist takımları 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül beklemektedir.

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