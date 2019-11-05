05 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 19:09:24
Teklif gelirse dönecek
80 yaşındaki Patrick isimli Amerikalı'yla evlenen Meltem Miraloğlu, Türkiye'ye dönüş şartını ilk kez açıkladı.
Sosyal medya takipçilerinin, neden böyle bir tercih yaptığını sorması üzerine Miraloğlu 'Türkiye'de yıllardır iş gelmedi' dedi. Bir takipçisinin, “Yapım şirketlerinden teklif gelse Türkiye'ye döner misin” sorusuna karşılık da “Evet kesinlikle” cevabını verdi. Miraloğlu böylece ilk kez Türkiye'ye dönüş şartını da açıklamış oldu.
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