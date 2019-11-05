Teklif gelirse dönecek

Sosyal medya takipçilerinin, neden böyle bir tercih yaptığını sorması üzerine Miraloğlu 'Türkiye'de yıllardır iş gelmedi' dedi. Bir takipçisinin, “Yapım şirketlerinden teklif gelse Türkiye'ye döner misin” sorusuna karşılık da “Evet kesinlikle” cevabını verdi. Miraloğlu böylece ilk kez Türkiye'ye dönüş şartını da açıklamış oldu.