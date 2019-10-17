"Tek yumruk olmayı iyi biliriz"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek için başlattığı 'Barış Pınarı' harekatına sanat camiasından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu bir haber kanalına önemli açıklamalar yaptı. 'Dışarıdan tehdit geldiğinde tek yumruk olmayı çok iyi biliriz' diyen yakışıklı oyuncu, “Kahraman ordumuz yine barış için cephede... Kalbimiz askerlerimizle atıyor. Tek temennimiz, saçlarının teline zarar gelmeden görevlerini tamamlayıp sağ salim yurda dönmeleri” diye konuştu.

'İŞGALCİ' DİYENLERE SERT ÇIKTI

Öte yandan İmirzalıoğlu, 'Barış Pınarı' harekatına 'işgal' diyenlere de sert tepki gösterdi ve “İşgalci diyenler kendilerinden biliyor işi de o yüzden öyle diyorlar. O onların densizliğidir. Türk ordusu orada barış için, terörü sınırımızdan uzaklaştırmak için var. Onlar kendi yaptıklarını bize yakıştırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.