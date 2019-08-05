05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 03:50:15
Tek konsere 3 kostüm
Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, önceki gece Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi.
Konserinde 3 farklı kostüm giyerek görsel şova imza atan Arar, kostümleri için özel bir ekip kurdu. Konserin ilk yarısında Swarovski taşların işlendiği deri elbise giyen Arar, ikinci yarı da yeşil ipek ve satenden yapılan elbisesini giydi. Sonlara doğru bir kez daha kulise giren Arar, bu kez beyaz tişört ve kot şortla sevenlerinin karşısına çıktı.
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