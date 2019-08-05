Tek konsere 3 kostüm

Konserinde 3 farklı kostüm giyerek görsel şova imza atan Arar, kostümleri için özel bir ekip kurdu. Konserin ilk yarısında Swarovski taşların işlendiği deri elbise giyen Arar, ikinci yarı da yeşil ipek ve satenden yapılan elbisesini giydi. Sonlara doğru bir kez daha kulise giren Arar, bu kez beyaz tişört ve kot şortla sevenlerinin karşısına çıktı.