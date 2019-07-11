Tatsız tesadüf

Alişan ve Buse Varol'la aynı yerde Eda Erol da fotoğraf çekerek Instagram'da paylaştı.

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve oğlu Burak’la çıktığı Çeşme tatilinde beklenmedik bir olay yaşadı. Bir haftalık tatilin her gününü dolu dolu yaşayan türkücü, önceki gece eski nişanlısı Eda Erol’la pişti oldu. Sabah saatlerinde kumsala inen ve gün boyu deniz sefası yapan çift, günün sonunda akşam yemeği yemek için Alaçatı Köyiçi’ne gitti. Arkadaşlarının mekanında akşam yemeği için rezervasyon yaptıran Alişan ve Buse Varol, kötü bir sürprizle karşı karşıya kaldı.

TEKTAŞ AİLESİ ÇOK MUTLU

Mekanda 2 masa yanlarında eski nişanlısı Eda Erol’un oturduğunu fark eden şarkıcı, onu görmemezlikten gelerek masasına geçti. Mutlu bir evliliği olan ve eşine güvenen Buse Varol da Eda Erol'un varlığından rahatsız olmadı. Oğulları Burak'la birlikte her daim mutluluk pozları veren ünlü çift yemeklerini de keyif içerisinde yerken, durumu fark edenler 'Eda'yı umursamadılar bile, maşallah çok mutlular' şeklinde yorumlar yaptı.