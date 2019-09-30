Tatsız pişti

Yan yana mekanlarda oturan eski karı koca birbirlerini görmezden geldi.

Bekir Aksoy eski eşine nispet yaparcasına hamile eşinin elini bir an olsun bırakmazken, Çavuşoğlu yanındaki arkadaşıyla şakalaştı.

Aksoy pişti olayını şu sözlerle değerlendirdi; “Evet, gördük ama normaldir. O benim oğlumun annesi. Benden çok eşimin tavrı önemli. Onun için de bir sıkıntı olmadığına göre problem yok” dedi