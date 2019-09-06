06 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 00:15:38
Tatsız pişti
Oyuncu Kaan Yıldırım’dan iki ay önce boşanan Ezgi Eyüboğlu, ismi eski eşiyle aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir ile Harbiye Açıkhava’da pişti oldu.
Kaan Yıldırım’ı sosyal medyada takibe aldığı ve yeniden barıştığı iddialarına karşılık Eyüboğlu, “Bunlarla ilgili konuşmuyorum. Takipe almadım, doğru değil. Biz sadece arkadaşız” dedi. Kaan’la samimi görüntüleri ortaya çıkan Demet Özdemir de iddiaları yalanladı. Fakat iki ünlü ismin gece boyu birbirinden kaçması dikkat çekti.
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