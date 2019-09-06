Tatsız pişti

Kaan Yıldırım’ı sosyal medyada takibe aldığı ve yeniden barıştığı iddialarına karşılık Eyüboğlu, “Bunlarla ilgili konuşmuyorum. Takipe almadım, doğru değil. Biz sadece arkadaşız” dedi. Kaan’la samimi görüntüleri ortaya çıkan Demet Özdemir de iddiaları yalanladı. Fakat iki ünlü ismin gece boyu birbirinden kaçması dikkat çekti.