Tatlıses'ten okul özlemi

Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. İbrahim Tatlıses, kendi ismine taşıyan İbrahim Tatlıses İlkokulu’nun fotoğrafını paylaşarak, hem öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı hem de okul özlemini dile getirdi: “Benim hiç öğretmenim olmadı ama nice öğretmenler, nice öğrencileri yetiştirdi bu okul çok şükür. Öğretecek kimsem olmadı, belki de o yüzden öğrenmeye çok hevesim oldu. Öğretmenlerimizin kıymetini bilelim. Tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, hepsine saygı ve sevgilerimi yolluyorum.”