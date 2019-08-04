Tatilcilere 90’lar rüzgarı

Bodrum Antik Tiyatro’yu hınca hınç dolduran sevenleriyle tüm şarkılarını birlikte seslendiren sanatçı sahnedeki enerjisiyle de yoğun alkış aldı. Kerki Solfej’in düzenlediği Açıkhava Konserleri’yle il il gezen ünlü şarkıcı, ‘Ya Sonra’ şarkısı ile konserine başlayarak 90’lardan en sevilen şarkılarından ‘Ayrılmam’, ‘Kadınım’, ‘Medcezir’, ‘Tuana’yı seslendirdi.