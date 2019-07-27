27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 22:09:40
Tatil keyfi
Ünlü oyuncu Birce Akalay Akmerkez’de görüntülendi.
Birce Akalay, jürisi olduğu yarışmada çok keyifli ve eğlenceli bir program yaptıklarını belirtti. Güzel oyuncu, önce arkadaşlarıyla alışveriş yaptı ardından yemek yiyerek keyifli bir gün geçirdi.
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