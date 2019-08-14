Tatil için İstanbul’da

Önceki akşam İstanbul gecelerinde görüntülenen çift, kebap yedikten sonra soluğu baklavacıda aldı. Beyoğlu’nda bir restorana giden boksör ve eşi doyasıya tatlı yedi. Ünlü boksör, bir ara hızını alamayarak tezgah başına geçerek serviste yaptı.