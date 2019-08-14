14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 01:31:52
Tatil için İstanbul’da
Pakistan asıllı İngiliz boksör Amir Iqbal Khan, eşi Feryal Makhdoom’la birlikte tatil rotasını İstanbul’a çevirdi.
Önceki akşam İstanbul gecelerinde görüntülenen çift, kebap yedikten sonra soluğu baklavacıda aldı. Beyoğlu’nda bir restorana giden boksör ve eşi doyasıya tatlı yedi. Ünlü boksör, bir ara hızını alamayarak tezgah başına geçerek serviste yaptı.
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