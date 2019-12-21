Megastar Tarkan, Liya'nın oyuncaklarını ihtiyaç sahibi çocuklara göndermek için depo kiraladı
Megastar Tarkan'dan alkışlık bir hareket geldi. Şarkıcının, kızı Liya'nın eşyalarını yardıma muhtaç çocuklara göndermek için Maltepe ve Pendik’te iki ayrı büyük depo kiraladığı öğrenildi.
Tarkan, 1.5 yaşındaki kızı Liya Tevetoğlu’na gelen hediyeleri, ona aldığı eşya ve oyuncukları yardıma muhtaç çocuklara gönderdi. Megastar’ın evinde yer kapladığı için İstanbul’un Maltepe ve Pendik ilçesinde iki ayrı büyük depo kiraladığı ortaya çıktı.
Tarkan’ın, ihtiyacı olan minikler belirlendikten sonra depoda tutulan hediyeleri adreslerine gönderdiği öğrenildi. Çocuklarla ilgilenen vakıflarla da çalışan Megastar, onlar için kıyafet ve hediyeler alarak, şehir dışındaki miniklere ulaştırdığı da konuşulanlar arasında.
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