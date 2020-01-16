Tarkan'dan ikinci sanat müziği albümü yolda

Megastar, bu albümün ikincisi için çalışmalara başladı. Bir buçuk yıl önce kızı Liya'yı kucağına aldıktan sonra ailesine daha çok vakit ayıran Tarkan, bir süredir ara verdiği müzikal çalışmalarına hız verme kararı aldı. Şarkıcının 'Ahde Vefa 2' adlı albümünde yer vereceği şarkıları belirleme aşamasında olduğu öğrenildi.