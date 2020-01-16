16 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 08:42:46
Tarkan'dan ikinci sanat müziği albümü yolda
Türk Sanat Müziği'nin kendisindeki yerinin hep çok özel ve ayrıcalıklı olduğunu, müziğe olan yeteneğini keşfetmesindeki ve geliştirmesindeki önemini her zaman vurgulayan Tarkan, iki yıl önce Ahde Vefa isimli Türk sanat müziği albümünü çıkarmıştı.
Megastar, bu albümün ikincisi için çalışmalara başladı. Bir buçuk yıl önce kızı Liya'yı kucağına aldıktan sonra ailesine daha çok vakit ayıran Tarkan, bir süredir ara verdiği müzikal çalışmalarına hız verme kararı aldı. Şarkıcının 'Ahde Vefa 2' adlı albümünde yer vereceği şarkıları belirleme aşamasında olduğu öğrenildi.
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