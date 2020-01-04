Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na büyük jest! Hollywood doktoruna ortaklık teklifi
Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu için 1.5 milyon liraya güzellik merkezi açacak. Ünlü sanatçı, Kardashian kardeşlerin estetik doktoru Dr. Simon ile de bir araya gelecek.
ERÇİN DAĞ EYSEN
Megastar Tarkan, kendisi gibi Almanya'da doğup büyüyen eşi Pınar Tevetoğlu'na, Köln'de bir güzellik merkezi açmaya hazırlanıyor.
1.5 milyon lira yatırım yapmaya hazırlanan sanatçı son teknolojik cihazları merkeze getirmeyi planlıyor. Konusunda uzman isimlerle çalışmak isteyen Megastar bunun için Kardashianlar'ın ünlü estetik doktoru Dr. Simon Ourian’dan randevu aldı. Önümüzdeki günlerde Simon'la bir araya gelecek olan Tarkan’ın bilgi alışverişinde bulunacağı ve ortaklık teklif edeceği iddia edildi. Pınar Tevetoğlu, Almanya'da bulundukları dönemde, uzmanlardan oluşan güzellik merkezinin başında duracak. İstanbul'a geldiklerinde işi yakınlarına teslim edecek.
Kardashianlar'ın ünlü estetik doktoru olarak ünlenen Dr. Simon Ourian’un hastaları arasında Adriana Lima ve Meryem Uzerli gibi isimler de var.
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