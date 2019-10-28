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28 Ekim 2019 Pazartesi 13:15:54 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 13:17:42

Tarkan ikinci kez baba oluyor! Tarkan Tevetoğlu kaç yaşında, Pınar Tevetoğlu kaç yaşında?

Tarkan ikinci kez baba oluyor. Geçen yıl baba olan Megastar Tarkan, eşinin kendisine verdiği sürpriz haber ile ikinci kez baba olacağını öğrendi. Haberi görenler "Tarkan Tevetoğlu kaç yaşında, Pınar Tevetoğlu kaç yaşında?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. 2016 yılında hayranı Pınar Dilek ile evlenen Tarkan, 2018 yılının Temmuz ayında ilk çocuğunu kucağına almıştı. Liya adını verdiği bir kız bebek sahibi olan Tarkan, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Pınar Tevetoğlu'nun iki aylık hamile olduğu iddia ediliyor. Tarkan ve Pınar Tevetoğlu çifti ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor...

Tarkan Tevetoğlu kaç yaşında? Pınar Tevetoğlu kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tarkan ikinci kez baba oluyor. Geçen yıl baba olan Megastar Tarkan, ikinci kez baba olacağını öğrendi. 2016'da Pınar Dilek ile evlenen Tarkan, 2018 yılının Temmuz ayında ilk çocuğunu kucağına almıştı. Kızına Liya adını veren çift şimdi ikinci bebeklerini bekliyor. Pınar Tevetoğlu'nun iki aylık hamile olduğu iddialar arasında yer alıyor. Tarkan ve Pınar Tevetoğlu çifti ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor...

TARKAN TEVETOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Tarkan, 47 yaşında. Tarkan Tevetoğlu altı çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak 17 Ekim 1972'de Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Alzey'de dünyaya geldi. Almanya'da bir süre yaşadıktan sonra, 1986'da ailesiyle Türkiye'ye dönen Tarkan, lise hayatına Karamürsel Lisesi'nde başladı. Tarkan pop müzik ile ilgili eserler yapmak istiyordu, bunun için ilk önce daha zor olan Türk sanat müziği eğitimi almayı düşünerek sesini daha da geliştirdi.

Tarkan, lise hayatına burada başladı ve Karamürsel İleri Musiki Derneği'nde eğitim alarak Türk Sanat Müziği hakkında bilgi sahibi oldu. İlerleyen yıllarda ailesinin İstanbul'a taşınması üzerinde Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde eğitimine devam etti ve çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı. Lise bitiminde, istediği üniversite bölümünü kazanamaması üzerine Almanya'ya gitme planları yaptığı sırada İstanbul Plak şirketinin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanıştı ve bir albüm anlaşması imzaladı.

Tarkan'ın bestesini yaptığı, Alpay'ın sözlerini yazdığı şarkılarla beraber sekiz ay içerisinde 15 parça hazırladılar ve Aralık 1992'de piyasaya çıkan "Yine Sensiz" adlı ilk albümü, özellikle "Kıl Oldum Abi" adlı parçasıyla tutulup 700 bin adet sattı. İkinci albümü Mayıs 1994'te çıktı. Sezen Aksu destekli "A acayipsin" adlı çalışması ile popülaritesini artırdı.

2003 yılındaysa "Dudu" adlı albümü Rusya'da 900 binden fazla satış rakamına ulaştı. Bu hızla çıkışı aynı zamanda reklam tekliflerini de beraberinde getirdi. 2001'de Pepsi, 2004 Opet, 2006 Avea olmak üzere daha birçok reklam şirketinin marka yüzü oldu.

Tarkan, 2014 yılında Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde tam 9 gün boyunca verdiği konserlerle 2014 yılına damga vuran bir rekora imza attı. "Kayahan'ın En İyileri 1" albümünde seslendirdiği "Yemin Ettim" şarkısını da ilk kez bu konserlerde seslendirdi ve sonrasında bu konser görüntülerinden bir de video hazırladı.

Tarkan, yaklaşık 10 yıldır aktivist duruşuyla çeşitli doğa projelerini desteklemektedir. Bunlar arasında Hasankeyf, Gediz Deltası, Ergene Nehri, Burdur Gölü, Allianoi Antik Kenti gibi projeler bulunmaktadır. Tarkan, ayrıca Seferihisar Doğa Okulu'nun kurucuları arasındadır. Yaşamın ve öğrenmenin iç içe geçtiği, öğretmen ve öğrenci ayrımının bulunmadığı, geleneksel ve akademik bilginin birlikte düşünüldüğü yeni bir öğrenim anlayışıyla kurulmuş bu okul, doğa kültürünün Türkiye ve dünyada yeniden yaygınlaşması için çalışmaktadır. Tarkan, bu okul için 4 Eylül 2014'te Harbiye'de ve 11 Eylül 2014'te Seferihisar'da "Doğa Sensin" isimli iki konser verdi.

PINAR TEVETOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Pınar Dilek, 33 yaşında. Pınar Dilek, 1986 yılı Almanya Duisburg doğumlu. Dilek’in annesi Elazığ’lı, babası ise Şanlıurfa’lı. Küçüklüğünden beri büyük bir Tarkan hayranı olduğu ortaya çıkan Pınar Dilek, beş yıl önce Tarkan’ın Almanya konseri sonrasında ünlü sanatçı ile tanışmış ve arkadaşlık ile başlayan ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüştü.

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