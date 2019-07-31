Tarkan, Avrupa turnesinden servet kazanacak

Milliyet'in haberine göre, Megastar Tarkan, 2019 Avrupa turnesine Ekim ayında başlayacak. İlk durağı Londra olan ünlü şarkıcı daha sonra İsveç, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Almanya'ya gidecek. Tarkan'ın konser başına 85 bin euro kazanacağı öğrenildi. Toplamda 10 konser verecek Tarkan, 850 bin euro (5 milyon 294 bin TL) kazanacak.

Turne kapsamında yapılacak konserlerin organizasyon giderlerini de ayrı tutacağı konuşulan sanatçı, 27 kişilik ekiple yolculuk edecek. Özel geceler için ise 250 bin euro (1.5 milyon TL) aldığı iddia edilen Tarkan'ın eylül ayında ise Harbiye'de konser vermesi bekleniyor.

Tarkan geçen yıl dünyaya gelen kızı Liya ve eşi Pınar'la ilgilenmek için Harbiye Açıkhava'da konser vermemişti.