Megastar Tarkan konserlerden 9 milyon lira kazanacak

Geçtiğimiz yıl kızı Liya ile daha fazla vakit geçirmek için Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne çıkmayan Tarkan, bu yıl dokuz konserlik anlaşma imzaladı.

Sahne kostümleri için 100 bin TL'lik bütçe ayıran Tarkan'a kostüm seçimlerinde eşi Pınar Tevetoğlu da yardımcı olacak.

Orkestrası için de kesenin ağzını açan Tarkan, dokuz gün için ekibine yaklaşık 650 bin TL ödeyecek. Şarkıları ve dansıyla bu yıl da eylül ayında Harbiye'yi coşturacak Megastar’ın konserlerden toplam elde edeceği kazanç ise 9 milyon lirayı bulacak. 46 yaşındaki ünlü yıldız talep durumuna göre konser sayısında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi artış yapacak.

Kaynak: NTV