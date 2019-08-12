Tarık Akan'ın torunu kopyası oldu! Tarık Akan'ın oğlu kimdir, torunu kimdir?

Tarık Akan'ın torunu, Tarık Akan'a benzerliği ile dikkatleri üzerine çekti. Haberi gören vatandaşlar, Tarık Akan, oğlu ve torunu ile ilgili aramalar yapmaya başladı. "Tarık Akan ne zaman öldü? Tarık Akan'ın oğlu kimdir? Tarık Akan'ın torunu kimdir?" sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül ile şarkıcı Asya Engin 2017’de evlenmiş, Gece adlı bir kızları olmuştu. Geçen yıl yollarını ayıran çiftin çekişmeli boşanma davası sürüyor. Bodrum’da tatil yapan Asya Engin kızı Gece ile Gölköy sahilinde görüntülendi. Gece’nin hem babasına hem de dedesi Tarık Akan’a benzerliği dikkat çekti.

TARIK AKAN'IN OĞLU KİMDİR?

Barış Zeki Üregül, 1986 yılında doğdu. 33 yaşında olan Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül’ün annesi Yasemin Erkut’tur. Pis Yedili dizisinde rol alan Barış Üregül, 2017'de evlendiği şarkıcı Asya Engin Üregül’den geçtiğimiz yıl ayrıldı.

TARIK AKAN KİMDİR?

Tarık Tahsin Üregül ya da sahne adıyla Tarık Akan (13 Aralık 1949, İstanbul - 16 Eylül 2016, İstanbul), Türk oyuncu, yapımcı ve yazardır. 1970 yılında Ses dergisinin oyunculuk yarışmasına katılarak birinci olmuştur. 1971 yılında ilk sinema filmi Emine ile oyunculuk kariyeri başlamıştır. Bir anda Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından birisi haline gelmiştir. Daha sonra 1972 yılında Suçlu adlı filmde oynayan Akan, bu filmle 1973 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. 1973 yılında Yeşilçam'ın en iyi duygusal filmlerinden birisi olarak bilinen Canım Kardeşim (1973) adlı filmde Halit Akçatepe ile başrol oynamıştır.

1974 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı (1975) adlı filmde Damat Ferit adlı karakteri canlandırmıştır, film 1975 yılında vizyona girmiş ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden birisi olmuştur. Ardından Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976) adlı, serinin ikinci filminde rol almıştır.

Akciğer kanseri olan Akan, tedavisini İstanbul'da sürdürmekteyken 16 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi için 18 Eylül 2016 tarihinde Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlenen anma etkinliği sonrasında, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'na defnedildi.