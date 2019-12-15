Tan Taşçı: Korkuyorum

Yakışıklı popçu Tan Taşçı, yüzünü saçlarıyla gizleyen bir kadın hayranının kendisini gölge gibi takip ettiğini anlayınca “Korkuyorum” diyerek savcılığa şikayette bulundu. 38 yaşındaki popçu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak takip edildiğini açıkladı. İfadesinde bir şahsın her konserine geldiğini, her yerde kendisini izlediğini ve durumu abarttığı için artık korktuğunu söyledi. Tan, saçlarıyla yüzünü kapattığını belirttiği hayranıyla ilgili yaşadığı son olayı ise şöyle aktardı: “Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla eğlenmek için şehir dışına çıktık. O kadın aracıyla bizi takip etmiş. Bir anda önümüze çıktığı zaman hepimiz çok korktuk.” Savcılık, tacizci hayran hakkında soruşturma başlattı.