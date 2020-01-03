Tan Taşçı canında bezdi

Tan Taşçı, yüzünü saçlarıyla gizleyen bir kadın hayranının kendisini gölge gibi takip ettiğini anlayınca 14 Aralık'ta savcılığa şikayette bulundu. 38 yaşındaki popçu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak takip edildiğini açıkladı. İfadesinde bir şahsın her konserine geldiğini, her yerde kendisini izlediğini ve durumu abarttığı için artık korktuğunu söyledi. Tan, hayranıyla ilgili yaşadığı son olayı şöyle aktardı: “Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla eğlenmek için şehir dışına çıktık. O kadın aracıyla bizi takip etmiş. Bir anda önümüze çıktığı zaman hepimiz çok korktuk.” Savcılık, tacizci hayran hakkında uzaklaştırma ve koruma kararı aldı. Fakat aynı kişi bu kez, sosyal medyadan ünlü popçu hakkında yazılar yazmaya başladı. Bunun üzerine öfkelenen Tan Taşçı dün takipçilerine bir açıklama yaparak “Merak ettikleriniz varsa buyrun bu akli dengesi bozuk şahısa sorun. Mesela insanları canından bezdirmek nedir? Ya da seviyorsun diye üstünde hak iddia edebileceğini düşünerek taciz edebilecek hakkı kendisinde nasıl bulabildiğini sorabilirsiniz” diye konuştu.

Tan Taşçı, kendisini gölge gibi takip eden hayranının, yüzünü saçlarıyla gizlediğini dile getirdi.