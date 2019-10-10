Tam destek

Türkiye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluşturmak için TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklarını bir süredir devam ettirdiği harekat dün başladı. Harekatın başladığı açıklanır açıklanmaz ünlüler dünyası sosyal medyada destek mesajları attı.

'ÜLKEM İÇİN LİNÇ EDİLMEK DE ŞEREFTİR'

Trump'a tepkisiyle gündem olan Alişan 'Allah ordumuzun ve Sn Cumhurbaşkanımızın yardımcısı olsun' dedi. “Ülkeme küstahlık yapan, aşağılayan kovboya 2 satır yazdım diye burada linç yemek de şereftir benim için' diyen ünlü türkücü 'He askerlik konusuna gelince ben 15 ay Ankara’da Armoni Mızıkası'nda askerlik yaptım ve üstelik tecil hakkım olduğu halde yaptım' diye de ekledi.

Güzel popçu Hadise 'Dualarım sizinle şanlı Türk askeri. Allah yardımcınız olsun' şeklinde mesaj verdi.

Şarkıcı Derya Uluğ, 'Allah askerlerimizi korusun, dualarımız onlarla' şeklinde paylaşım yaptı.

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Twitter'da 'Dualarım şanlı ordumuz ve kahraman vatan evlatlarımız için. Allah yar ve yardımcıları olsun' şeklinde paylaşım yaparak desteğini dile getirdi.

Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Songül Karlı 'Dualarım şanlı ordumuz ve kahraman askerimiz için. Allah tüm vatan evlatlarını esirgesin. Yar ve yardımcıları olsun. Tırnaklarına taş değdirmesin' dedi.