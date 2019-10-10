Tam destek

  • Bist 100
    99648.7
  • Dolar
    5,8681
  • Euro
    6,4679
  • Altın
    284,0690
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Barış Pınarı Harekatı 'Koral' ile başladı Barış Pınarı Harekatı 'Koral' ile başladı
Barış Pınarı Harekatı ile birlikte CNN sahaya inip Türkiye'ye saldırı başlattı Barış Pınarı Harekatı ile birlikte CNN sahaya inip Türkiye'ye saldırı başlattı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor
Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı için yeni sistem önerisi Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı için yeni sistem önerisi
DHMİ müfettiş yardımcısı alacak DHMİ müfettiş yardımcısı alacak
Küresel piyasalar ticaret müzakerelerine odaklandı Küresel piyasalar ticaret müzakerelerine odaklandı
Son Dakika: 5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: 5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Harekatı İngiliz basınında Barış Pınarı Harekatı İngiliz basınında
Muhalefetten Mustafa Cengiz'e seçim çağrısı geldi Muhalefetten Mustafa Cengiz'e seçim çağrısı geldi
Şenol Güneş: 'İşi ilk yarıdan bitirelim' Şenol Güneş: 'İşi ilk yarıdan bitirelim'
Trabzonspor'u yabancı futbolcuları taşıyor Trabzonspor'u yabancı futbolcuları taşıyor
Ahmet Ağaoğlu: 'Başarının tadını çıkaralım' Ahmet Ağaoğlu: 'Başarının tadını çıkaralım'
ABD'nin emriyle PKK/YPG'ye az para yollamayan BAE ve Bahreyn, Türkiye'yi kınadı ABD'nin emriyle PKK/YPG'ye az para yollamayan BAE ve Bahreyn, Türkiye'yi kınadı
Binali Yıldırım'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama  Binali Yıldırım'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama 
Fenerbahçe iki genç yıldızın peşinde Fenerbahçe iki genç yıldızın peşinde
Trump: Çin ticaret anlaşması yapılmasını ABD'den çok istiyor Trump: Çin ticaret anlaşması yapılmasını ABD'den çok istiyor
Terör örgütü PYD ilk bombardımanda dağıldı: 200'den fazla terörist firar etti Terör örgütü PYD ilk bombardımanda dağıldı: 200'den fazla terörist firar etti
YPG'den yeni cephe açma çabası YPG'den yeni cephe açma çabası
MSB'den son dakika açıklaması! Teröristler etkisiz hale getirildi MSB'den son dakika açıklaması! Teröristler etkisiz hale getirildi
Son Dakika: 'Barış Pınarı Harekatı'nda son durum Son Dakika: 'Barış Pınarı Harekatı'nda son durum
ABD, İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı! ABD, İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı!
TBMM Başkanı Şentop: Terör yapılanmasının güçlenmesine göz yumamayız TBMM Başkanı Şentop: Terör yapılanmasının güçlenmesine göz yumamayız
Fahrettin Altun’dan ABD'li Senatör Graham'a tepki Fahrettin Altun’dan ABD'li Senatör Graham'a tepki
Herkes bunu tartışıyor: ABD’yi kim yönetiyor? Herkes bunu tartışıyor: ABD’yi kim yönetiyor?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:47:43

Tam destek

Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekâtı'na sanat dünyasından destek yağdı.  Birçok ünlü isim, Mehmetçiğe operasyonda başarılar diledi.

Türkiye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluşturmak için TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklarını bir süredir devam ettirdiği harekat dün başladı. Harekatın başladığı açıklanır açıklanmaz ünlüler dünyası sosyal medyada destek mesajları attı.  

'ÜLKEM İÇİN LİNÇ EDİLMEK DE ŞEREFTİR'

Trump'a tepkisiyle gündem olan Alişan  'Allah ordumuzun ve Sn Cumhurbaşkanımızın yardımcısı olsun' dedi. “Ülkeme küstahlık yapan, aşağılayan kovboya 2 satır yazdım diye burada linç yemek de şereftir benim için' diyen ünlü türkücü 'He askerlik konusuna gelince ben 15 ay Ankara’da Armoni Mızıkası'nda askerlik yaptım ve üstelik tecil hakkım olduğu halde yaptım' diye de ekledi.  

Güzel popçu Hadise 'Dualarım sizinle şanlı Türk askeri. Allah yardımcınız olsun' şeklinde mesaj verdi.  

Şarkıcı Derya Uluğ, 'Allah askerlerimizi korusun, dualarımız onlarla' şeklinde paylaşım yaptı.  

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Twitter'da 'Dualarım şanlı ordumuz ve kahraman vatan evlatlarımız için. Allah yar ve yardımcıları olsun' şeklinde paylaşım yaparak desteğini dile getirdi.  

Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Songül Karlı 'Dualarım şanlı ordumuz ve kahraman askerimiz için. Allah tüm vatan evlatlarını esirgesin. Yar ve yardımcıları olsun. Tırnaklarına taş değdirmesin' dedi. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ