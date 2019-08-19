Taktik değiştirdi

Rol aldığı ‘Erkenci Kuş’ dizisinin final yapmasıyla İtalya’ya giden Can Yaman, rol arkadaşı Demet Özdemir’le aşk yaşadığı haberleri bayatlayınca yön değiştirdi. Demet Özdemir’le birbirlerinden ayrılmayan ama hiçbir açıklama da yapmayan Yaman, çıktığı İtalya tatilinde konakladığı otelin önündeki kalabalığı paylaşarak hayranlarının kendisini yalnız bırakmadığının iddia etti.

Aynısını Burak'ta yaptı

Demet Özdemir üzerinden yaptığı pirimin bayatlamasıyla yeni yöntemler denemeye başlayan Yaman, bu hareketiyle akıllara Burak Özçivit ve Dilan Çiçek Deniz’i getirdi. 2016 yılında Viyana’da hayranlarının otelini bastığı haberini servis ettiren Özçivit, günlerce konuşulmuştu. Dilan Çiçek Deniz’de Amerika’da gazetecilerin kendisini kovaladığı haberini servis ettirmişti.