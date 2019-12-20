"Takılar değil ben servetim!'

Pekkan, “Kıyafeti patlatmak için taktığım bir takı, servet değil yani, servet benim zaten” dedi.

"KİLO VERDİM"



Kilo verdiğini söyleyen şarkıcı, “Ben kendimi çok kötü örgütlerim. Aç kalacaksam kalırım, koşacaksam koşarım, yani ne gerekiyorsa onu yaparım. Diyetisyenim ile birlikte çalışmalarımız sonucu bir ayda 2.5 kilo verdim” diye konuştu.

"RAP SİRKÜLASYONUNU BEĞENİYORUM"



Rap müziğin yükseklişi hakkındaki sorulara ise Pekkan şöyle yanıt verdi: “Bu yeni rap sirkülasyonunu beğeniyorum, çok başarılılar. Ben kendi tarzımdan mutluyum ama onlar da çok iyiler. Bu akşam buradan stüdyoya gidiyorum, belki bir single çıkacak. Yani ben sürekli işimin peşindeyim, daha doğrusu işimin kölesiyim.”