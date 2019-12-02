02 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 02:14:14
Susma hakkını kullandı
Oyuncu Başak Parlak önceki gece Nişantaşı sokaklarında sevgilisiyle objektiflere yakalandı.
Art arda patlayan flaşlar karşısında panik olan çiftten oyuncu Başak Parlak, “Arkadaşlar bugünlük bu muhabbet olmasa olur mu? Eve gidiyoruz” dedi. Muhabirlerin ilişkisi hakkındaki sorular karşısında utanan oyuncu, “Galiba susma hakkımı kullanacağım. Başka bir zaman konuşalım çok geç oldu. Arkadaşıma bir şey sormayın daha her şey çok yeni” dedi.
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