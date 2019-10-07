Suskun Seren

Son günlerin en çok konuşulan ismi Seren Serengil, 3 günlük hapis cezasına çarptırılan eşi Yaşar İpek hakkındaki sorulara, “Arkadaşlar bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Davamız devam ediyor” Diyerek, boşanma sürecinde oldukları İpek hakkında konuşmak istemediğini dile getirdi.