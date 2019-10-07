07 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 21:47:26
Suskun Seren
Son günlerin en çok konuşulan ismi Seren Serengil, Yaşar İpek hakkında konuşmak istemediğini dile getirdi.
Son günlerin en çok konuşulan ismi Seren Serengil, 3 günlük hapis cezasına çarptırılan eşi Yaşar İpek hakkındaki sorulara, “Arkadaşlar bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Davamız devam ediyor” Diyerek, boşanma sürecinde oldukları İpek hakkında konuşmak istemediğini dile getirdi.
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