'Sushi sözünü unutmasın'

Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde polemik yaşadığı Demet Akalın'ın, 'en yakın zamanda sushi yemeğe gidiyoruz' sözünü hala tutmadığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, “Demet Akalın bana sushi sözü vermişti, onu tutmasını bekliyorum. Herhalde bol wasabili bir sushi yedirecek bana” diyerek esprili bir gönderme yaptı.