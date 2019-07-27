27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 22:06:16
'Sushi sözünü unutmasın'
Yeni şarkı ve klip hazırlığında olan Aynur Aydın, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde polemik yaşadığı Demet Akalın'ın, 'en yakın zamanda sushi yemeğe gidiyoruz' sözünü hala tutmadığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, “Demet Akalın bana sushi sözü vermişti, onu tutmasını bekliyorum. Herhalde bol wasabili bir sushi yedirecek bana” diyerek esprili bir gönderme yaptı.
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