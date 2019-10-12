Susanlara marşlı tepki

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in, Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı konu alarak çektiği video Twitter'da TT oldu. Güney, Erzincan'da bir araya geldiği polislerle Komando Marşı'nı söyledi. Güney, Instagram hesabından “Bir operasyon var bu gece . Uykular haram , içimiz buruk dualarla sağ sağlim kahramanlarımızı beklemekteyiz. Sesi soluğu çıkmayan susan tüm soysuzlara gelsin, Erzincan POMEM'deki kahraman polislerimizin kükreyişleri” notuyla polislerle birlikte söylediği marşın videosunu paylaştı.Kısa süre içerisinde paylaşım rekoru kıran videoya, Twitter'da binlerce kullanıcı yorum yağdırdı.