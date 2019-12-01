01 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 00:28:19
Süs olsun diye oynamış
Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Oyunculukta başarılı olamadığı şeklindeki eleştirilere cevap veren Ünal, “Hiç bir zaman oyunculuk yapmadım. Annemin sinema projesinde 'süs olsun' diye oynadım. En başından beri oyunculuk düşüncem hiç yoktu, hep yapımcı olmak istedim ve oldum” dedi. Annesi Türkan Şoray'ın sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yağmur Ünal, özel hayatı hakkında ise “Hayatımda kimse yok” şeklinde konuştu.
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