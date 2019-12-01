Süs olsun diye oynamış

Oyunculukta başarılı olamadığı şeklindeki eleştirilere cevap veren Ünal, “Hiç bir zaman oyunculuk yapmadım. Annemin sinema projesinde 'süs olsun' diye oynadım. En başından beri oyunculuk düşüncem hiç yoktu, hep yapımcı olmak istedim ve oldum” dedi. Annesi Türkan Şoray'ın sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yağmur Ünal, özel hayatı hakkında ise “Hayatımda kimse yok” şeklinde konuştu.