Survivor 2020'nin başlama tarihi belli oldu!
Acun Ilıcalı'nın sunucusu ve yapımcısı olduğu reyting rekorları kıran Survivor'un başlama tarihi belli oldu.
Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2020'nin ünlüler ve gönüllüler takımından oluşacağını ifade ederek şubat ayında seyirciyle buluşacağını ifade etti.
Ilıcalı, Ersin Korkut ve Uğur Pektaş'ın Survivor 2020 kadrosuna giren ilk isimler olduğunu yineledi.
Ünlü yapımcı Ersin Korkut'un ünlüler takımında yer almasının kesin, Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimali olduğunu dile getirdi.
Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan konsepti olarak düzenlenen yarışmada Yusuf Karakaya şampiyon olmuştu.
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