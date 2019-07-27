27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 21:56:30
Sürpriz ikilinin İlk kavgası
Modacı Zeynep Mayruk'la aşk yaşamaya başlayan Tolga Sarıtaş'ın mutluluğuna nazar değdi.
Ünlü çift, önceki gün ilk kavgalarını etti. İddiaya göre, Sarıtaş eski sevgilisi Melis Palaoğlu'yla konuştuğunu öğrendiği Engin Öztürk’ü uyardı. Bunu öğrenen Zeynep Mayruk küplere bindi ve “Sen neden karışıyorsun? Ne yapıyorlarsa yapsınlar! Biten ilişkiden sonra neden hala konu açıyorsun” diye tepki gösterdi. Ünlü çiftin krizi kısa sürede atlatıp tatillerine devam ettiği öğrenildi.
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