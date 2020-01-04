04 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 20:48:06
Sürpriz ikili Ayça Ayşin Turan ve Alperen Duymaz
Oyuncu Ayça Ayşin Turan 'Zemheri' adlı dizide Alperen Duymaz'la başrolü paylaşacak.
İlk tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran dizi hakkında konuşan Turan, “Canlandırdığımız Ayaz ve Firuze’nin dokunaklı aşkı seyirciyi derin bir hikayenin içine sürükleyecek” diye konuştu.
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