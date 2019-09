Sürpriz iddia: Can Yaman Diriliş Osman kadrosuna mı katılıyor?

Erkenci Kuş dizisinin bitmesinin ardından yeni bir dizi anlaşması yapmayan Can Yaman'ın hangi dizide oynayacağı merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde çıkan 'Can Yaman Seksenler'de oynayacak' iddiasına Birol Güven açıklık getirmiş, bu iddiayı yalanlamıştı.

Can Güven hakkında geçtiğimiz aylarda ortaya atılan Diriliş Osman iddiası yeniden gündeme geldi. Can Yaman'ın Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak Diriliş Osman'da oynacağı iddia edildi. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Can Yaman'ın hayranları şimdi merakla yapılacak açıklamayı bekliyor.

Yönetmen Birol Güven, Can Yaman hakkında 'Onunla başka şeyler konuştuk, başka projelerimiz var. İnşallah yakında açıklarız. Ama Can Yaman, Seksenler’de değil' demişti.