05 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 00:07:44
Sürpriz dava
İstanbul Sütlüce’de Arda Turan’ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması sırasında evleri çöken Ertürk Apartmanı sakinleri, zararlarının karşılanmadığı gerekçesiyle ünlü futbolcuya ve kardeşi Okan Turan’a tazminat davası açtı.
Geçen yıl Temmuz ayında yaşanan olay sonrası öceki gün mahkemeye verilen dilekçede her bir apartman sakini için 5 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat talep edildi.
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