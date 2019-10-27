27 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 22:04:47
Sürpriz buluşma
Vuslat dizisinde Feride karakterini canlandıran Devrim Özkan'la, Mucize Doktor adlı dizide Ferman karakterini canlandıran Onur Tuna önceki gün birlikte görüntülendi.
Nişantaşı'nda saatlerce oturup sohbet ettikleri mekandan çıkarken gazetecileri karşısında bulan çift, hızla birbirinden uzaklaştı. Devrim Özkan yüzünü saklayarak yönünü değiştirdi. Seti olmadığını ve gezintiye çıktığını söyleyen Onur Tuna da, “Yanımdaki kız arkadaşım değil. Bugün setim yok hava almaya çıktım” dedi.
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