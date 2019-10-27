Sürpriz buluşma

Nişantaşı'nda saatlerce oturup sohbet ettikleri mekandan çıkarken gazetecileri karşısında bulan çift, hızla birbirinden uzaklaştı. Devrim Özkan yüzünü saklayarak yönünü değiştirdi. Seti olmadığını ve gezintiye çıktığını söyleyen Onur Tuna da, “Yanımdaki kız arkadaşım değil. Bugün setim yok hava almaya çıktım” dedi.