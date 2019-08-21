21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:36:52
Sürpriz aşk
Uzun süredir adı dizi partneri Can Yaman ile anılan Demet Özdemir’in yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edildi. Özdemir’e yakın kaynaklardan öğrenilen bilgiye göre; güzel oyuncu gönlünü bir süre önce eşinden boşanan Kaan Yıldırım’a kaptırdı. Demet Özdemir, yeni aşkı Kaan Yıldırım’ın yakın dostu Seçkin Özdemir ile uzun süre birliktelik yaşamıştı.
Aşk iddiasına karşılık Demet Özdemir cephesinden yalanlama geldi. Güzel oyuncunun menajeri, ilişki yaşadıkları konuşulan iki ünlü oyuncunun çok yakın arkadaş olduğunu dile getirdi.
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