Süreyya Yalçın ve Ozan Baran, ekibi için kiraladığı villaya servet ödedi!

Tatil için Bodrum'u seçen sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran, yaptıklarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Amerika'dan gelen misafirleri için jest yapan çift, Bodrum'da oturdukları evin yakınında villa kiraladı. Çift, 2.5 aylığına kiraladıkları villaya servet ödedi.

Bodrum'a 2 asistan ve 2 koruması ile gelen çiftin villaya 100 bin lira ödediği öğrenildi.

Süreyya Yalçın ve Ozan Baran, tatillerini 25 Eylül'de tamamlayarak Miami'ye geri dönecek.

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?

Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Süreyya Yalçın, dünyanın en zenginleri listesine girmeyi başarmış iş adamı Faruk Yalçın’ın kızıdır. 1984 yılında dünyaya gelmiştir. Aziz Yıldırım'ın yeğenidir. Babasından kalan miras ile sık sık gündeme gelmektedir. 2016 yılında Hatay'lı iş adamı Ozan Baran ile evlenmiştir.

Kına gecesinde giydiği, modacı Tolga Çam'ın hazırladığı Sultan kıyafeti ile de oldukça konuşulmuştur. 80 metre ipeğin kullanıldığı elbisede 50 bin swarovski taş kullanılmıştır. Tolga Çam’ın ‘Sultan Gelinlikleri’ koleksiyonundan seçtiği kıyafetin fiyatı 25 bin dolardı. Yalçın'ın kına gecesinde taktığı tacın her tarafı swarovski taşlar ile kaplıydı. Kıyafetin tamamının fiyatı ise 100 bin liraydı.

OZAN BARAN KİMDİR?

Antakyalı iş adamı Ozan Baran Süreyya Yalçın ile Miamide tanışıp sevgili oldu. Çift, Esma Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğün ile 2016 yılında dünya evine girdi. Yalçın sırtına Ozan Baran'ın dövmesini yaptırdı.