Süreyya Yalçın 97 milyon $'ını almak için geldi
Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, dünyanın en zenginler listesine giren ve ölümüyle 4 milyar dolarlık servet bırakan babası Faruk Yalçın’ın mirasına yönelik dava sonucunda 20 paya bölünecek mirastan 8 pay aldı.
10 yıldır devam eden davadan 97 milyon dolar almayı hak kazanan Süreyya Yalçın, imza işleri için Türkiye’ye geldi.
Bodrum'da sefa sürüyor
Yıllardır ABD’de lüks içinde yaşayan sosyetik ikoncan, İstanbul’da imza işlerinin bitmesinin ardından soluğu Bodrum’da aldı. Babasından kalan büyük servetle dikkatleri üzerine çeken Yalçın, eşi Ozan Baran’la deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Yalçın, swarovski taşlarla ve çiçeklerle kaplı mayosuyla da plajda ilgi odağı oldu.
(Akşam)
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