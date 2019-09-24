Süperstar'a şarkı

Önümüzdeki aylarda iki filminin vizyona gireceğini dile getiren Tokdemir, “Heyecanla bekliyorum, umarım izleyici memnun kalır. Bunun yanı sıra şu anlık anlaşmış olduğum bir dizi projesi yok. Müzik hayatımın da iyi bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Sevgili Ajda Pekkan'ın yeni çıkaracağı albümde, bir şarkının bestesi bana ait olacak” ifadelerini kullandı.