24 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 23:24:34
Süperstar'a şarkı
Oyuncu Sera Tokdemir, Ajda Pekkan'a bir beste verdiğini söyledi.
Önümüzdeki aylarda iki filminin vizyona gireceğini dile getiren Tokdemir, “Heyecanla bekliyorum, umarım izleyici memnun kalır. Bunun yanı sıra şu anlık anlaşmış olduğum bir dizi projesi yok. Müzik hayatımın da iyi bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Sevgili Ajda Pekkan'ın yeni çıkaracağı albümde, bir şarkının bestesi bana ait olacak” ifadelerini kullandı.
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