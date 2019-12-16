16 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 03:28:42
Süperstar Ajda Pekkan'dan yılın son konseri
Süperstar Ajda Pekkan, önceki gece Bostancı’da sahne aldı.
Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Pekkan, iki özel tasarım kostüm giydi. Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelen binlerce müzikseverin dışında sanatçıyı, İngiltere, Almanya ve Fransa’dan gelen hayranları da oldu. Şarkı aralarında seyirciyle sohbette eden Süperstar, “Bugün 2019 yılındaki son konserim. 2020 hepimizin hayallerine kavuştuğu bir yıl olsun. Benim hayat mottom sevgidir. İyi insan olabilmektir. İnanın hayat bu kadar “ dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Tamer Karadağlı: Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı
- Can Yaman'ın 'libido' açıklamasına bir gönderme de Gülse Birsel'den
- 'Hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla da kullanmam' diyen Aleyna Tilki verdiği sözü çabuk unuttu
- Fahriye Evcan 8 aylık oğlu Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdi
- Norm Ender'e Spotify'dan sonra bir darbe de Youtuba'dan!