Süperstar Ajda Pekkan'dan yılın son konseri

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Pekkan, iki özel tasarım kostüm giydi. Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelen binlerce müzikseverin dışında sanatçıyı, İngiltere, Almanya ve Fransa’dan gelen hayranları da oldu. Şarkı aralarında seyirciyle sohbette eden Süperstar, “Bugün 2019 yılındaki son konserim. 2020 hepimizin hayallerine kavuştuğu bir yıl olsun. Benim hayat mottom sevgidir. İyi insan olabilmektir. İnanın hayat bu kadar “ dedi.